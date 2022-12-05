«Мой Мишель-вермишель!»: Регина Тодоренко показала трогательное фото старшего сына в день его рождения

Сыну артистов Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнилось четыре года.

Мама Майкла Топалова опубликовала свежее фото именинника и его подарок — торт с анимационными героями.

Также телеведущая написала трогательное поздравление для первенца. Регина рассекретила, как ласково называет своего наследника.

«Мишель, Мишка, Майкл, Михаэль, Макаэль, у тебя сегодня день рождения! Четыре года назад ты сделал нас счастливейшими людьми на земле. Мы познали радость родительства с тобой, а ведь казалось, что труднее высшей математики и ядерной физики нет ничего. Родительство — высший пилотаж, особенно с таким чутким, таким восприимчивым и темпераментным ребенком, как ты!» — отметила Регина.

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