«Дожить до настоящего легендарного имени не всем удается»: Наталья Тенякова получила премию «Звезда Театрала»-2022

В театре Вахтангова, где 5 декабря проходит церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2022, уже вручены первые награды.

Присутствующий на церемонии корреспондент Teleprogramma.pro сообщает, что премию в номинации «Легенда сцены» получила народная артистка РФ, 78-летняя Наталья Тенякова.

Об этой актрисе заговорили уже в первые годы ее работы в БДТ у Товстоногова в Ленинграде. В 1977 году она перебралась в Москву и сперва работала в Театре им. Моссовета, затем – в Московском Художественном театре. На какой бы сцене она не играла, сыгранные ею роли всегда отличались особенным магнетизмом и женственностью.

«Юрский сделал спектакль про молодость Наполеона. Зал набился битком. Сыграли. А там сидела одна женщина, не шевелясь. Потом меня спросили «А ты знаешь, кто это был?» Это была Алиса Коонен. Я потом сказала: «Хорошо, что вы это мне потом сказали, а не сейчас». Я ее не знала, видела только фото. Дожить до настоящего легендарного имени не всем удается. Но спасибо за признание, за награду», - поблагодарила Наталья Максимовна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Премия «Звезда Театрала» вручается уже 15-ый год подряд. Ее получают лучшие творческие коллективы, молодые актеры и заслуженные деятели искусства, наиболее ярко проявившие себя в премьерных постановках минувшего театрального сезона.