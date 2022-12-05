Банщик лишился дара речи: обнаженная Волочкова прикрыла срам вениками (фото)

Анастасия Волочкова уже давно прославилась на всю страну. Она раньше была солисткой Большого театра. Теперь артистка продолжает выступать уже со своими постановками. При этом она часто оказывается в скандальных ситуациях. Артистка то и дело хвастается шпагатом, предстает полуобнаженной и сталкивается с критикой в Сети.
Недавно Волочкова посетила Санкт-Петербург. Даже там балерина попарилась в бане. Однако теперь она вернулась в Москву. В ее особняке есть своя баня с купелью на улице. Оказалось, что она решила ее улучшить. А пока артистка попарилась там, раздевшись догола. Свои прелести она прикрыла вениками. А потом приглашенный эксперт не только оценил объем работы, но и попарил звезду.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Я решила полностью переделать мою домашнюю русскую баню. Вернее, к этому меня сподвигли мои питерские друзья», — заявила звезда.
Поклонники решили, что Анастасия смутила своего гостя. Некоторые пользователи Сети посчитали кадры слишком пикантными. «Зачем прикрывать такую красоту», «Да уже показала бы все свои прелести и успокоились», «Странный банщик. В футболке, с одной варежкой, без шапки», «Настя, ты вообще без купальника?» — стали писать подписчики.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды