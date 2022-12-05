Банщик лишился дара речи: обнаженная Волочкова прикрыла срам вениками (фото)

Недавно Волочкова посетила Санкт-Петербург. Даже там балерина попарилась в бане. Однако теперь она вернулась в Москву. В ее особняке есть своя баня с купелью на улице. Оказалось, что она решила ее улучшить. А пока артистка попарилась там, раздевшись догола. Свои прелести она прикрыла вениками. А потом приглашенный эксперт не только оценил объем работы, но и попарил звезду.

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