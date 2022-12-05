Игорь Ясулович: «Самое главное — не награды, а то, что я скажу людям»

В Театре Вахтангова в Москве вечером 5 декабря стартовала торжественная церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда театрала – 2022». С 2008 года эта премия вручается лучшим творческим коллективам, молодым актерам и заслуженным деятелям искусства, наиболее ярко проявившим себя в премьерных постановках минувшего театрального сезона.

Ведущими премии в этом году являются Александра Урсуляк и Андрей Заводюк, а в зале собрались все, кто претендует на премию в различных номинациях: актеры, режиссеры, представители театров.

Сидящий в зале 81-летний Игорь Ясулович в представлении не нуждается: помимо множества ролей в театре за свою карьеру он сыграл почти 250 ролей в кино и озвучил более 200 фильмов и мультиков. В этом году Игорь Николаевич претендует на награду за лучшую мужскую роль второго плана — за своего игумена Пафнутия в спектакле МТЮЗа «Отец Сергий».

«Для нас самое главное — не награды, а то, что я скажу людям», — признался он в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

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