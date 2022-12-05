Бородина оправдала подравшегося Лепса: «Он после развода, ему бы хоть год отдохнуть и прийти в себя»

Ксения Бородина решила прокомментировать инцидент. Она заступилась за Лепса. телеведущая уверена, что он просто устал, а также до сих пор тяжело переживает развод с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет.

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«Мужчины дерутся, это их природа. Назовите мужика, который не дрался в этой жизни?! Есть такие? Понятно что это артист, понятно, что подрался бы обычный мужик у подъезда и слово бы не сказали. Тут подрался Лепс и все давай в него кидать камнями. Но я другое не понимаю, зачем столько работать, зачем столько концертов, это же все разрушает, когда гонка такая ненормальная. У него же бешеные графики, он после развода, ему мы хоть год отдохнуть и придти в себя», – отметила Ксения.

Она уверена, что Лепс злится на себя, поэтому и так вел себя на концерте.