Бородина оправдала подравшегося Лепса: «Он после развода, ему бы хоть год отдохнуть и прийти в себя»

Григорий Лепс минувшие выходные провел в Санкт-Петербурге. Он неожиданно оказался в центре скандала. Певец сначала не сдержался во время концерта. Он кинул микрофон и ушел со сцены, хотя впереди у него было еще несколько номеров.
А вечером у него произошла потасовка с мужчиной, который в браке не захотел с ним играть в нарды, так как у него не было 10 тысяч долларов, чтобы их поставить.
Ксения Бородина решила прокомментировать инцидент. Она заступилась за Лепса. телеведущая уверена, что он просто устал, а также до сих пор тяжело переживает развод с Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет.
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«Мужчины дерутся, это их природа. Назовите мужика, который не дрался в этой жизни?! Есть такие? Понятно что это артист, понятно, что подрался бы обычный мужик у подъезда и слово бы не сказали.
Тут подрался Лепс и все давай в него кидать камнями. Но я другое не понимаю, зачем столько работать, зачем столько концертов, это же все разрушает, когда гонка такая ненормальная. У него же бешеные графики, он после развода, ему мы хоть год отдохнуть и придти в себя», – отметила Ксения.
Она уверена, что Лепс злится на себя, поэтому и так вел себя на концерте.
«Просто я считаю, что задача каждого директора, продюсера, уметь остановить артиста! Не выжимать все соки и пока есть популярность все хватать на ходу, за все концерты браться, а уметь остановить, дать возможность на лечение, реабилитации, отдых, он же творческий человек, значит ранимый и способный на самоуничтожение! Я так это вижу!» – заявила Бородина.