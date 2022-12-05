«Испугался, но пошел»: Ваня Дмитриенко рассказал о том, как познакомился с Лепсом и куда тратит свои миллионы

Музыкант, автор и исполнитель песен Ваня Дмитриенко в свои 17 лет уже успел завоевать народную любовь с помощью хита «Венера – Юпитер», стать самым юным обладателем премии «Золотой граммофон», записать совместную песню с Григорием Лепсом и заработать кучу денег, занимаясь при этом любимым делом.

Многим поклонникам кажется удивительным то, что Ваня, добившись такого успеха, не испортился, не «зазвездился» и не обзавелся вредными привычками. Впрочем, по собственному признанию Дмитриенко, со звездной болезнью он все же сталкивался.

«Мне вовремя сказали это, мама дала подзатыльник. Сказала, что если я продолжу, то дальше не уйду никуда. И я вернулся в нормальную трезвую голову и начал вести здоровый «головной» образ жизни», — рассказал Ваня в интервью порталу «А теперь внимание!».

Именно благодаря маме и своей семье парень многого достиг. Он понимает это, а потому старается не подводить родных и всячески им помогает. На первые заработанные большие деньги, как оказалось, он купил маме подарок.

«Я изначально на первые деньги купил маме машину. Очень неловко об этом говорить. У нее была мечта, я ее осуществил. Потом нужно было бабушке сделать ремонт в квартире, потом надо было помочь родителям построить баню. А уже после начал заниматься собой», — вспоминает Ваня.

О себе он тоже позаботился. В настоящее время у музыканта уже есть собственная квартира в Москве и дом в Подмосковье.

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