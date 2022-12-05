«Хоть трусики не забыла?»: Подольская в платье-шторке задрала подол, засветив свое «межножье»

Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Певица для новогодний съемок выбрала игривый наряд. Она не скрыла свои манкие формы.

Наталья Подольская стала выпускницей «Фабрики звезд» больше 15 лет назад. Она продолжает строить карьеру певицы. При этом рыжеволосая артистка обрела счастье и в личной жизни. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым она растит двоих сыновей — Артемия и Ивана. Звезда недавно отдохнула с ними в Дубае.

Однако теперь Подольская вернулась в Москву. Она успела выступить в ресторане со своим мужем. Певица в лифе и брюках блистала на сцене. А вот на новогодних съемках она предстала в белоснежном платье с бахромой. Наряд с открытой спиной подчеркнул ее изящные формы. Наталья устроила дефиле, задрав подол юбки. Она засветила свое «межножье».

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Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами.

«Шикарная женщина, мама двоих сыновей, замечательная артистка», «Бомбическое платье ну и подача ваша просто сама женственность!», «Естественную красоту ничем не испортить», «Зачем оголять так много?», «Хоть трусики не забыла?» — стали писать подписчики.

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

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