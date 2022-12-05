«Хоть трусики не забыла?»: Подольская в платье-шторке задрала подол, засветив свое «межножье»

Однако теперь Подольская вернулась в Москву. Она успела выступить в ресторане со своим мужем. Певица в лифе и брюках блистала на сцене. А вот на новогодних съемках она предстала в белоснежном платье с бахромой. Наряд с открытой спиной подчеркнул ее изящные формы. Наталья устроила дефиле, задрав подол юбки. Она засветила свое «межножье».

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