«Хоть трусики не забыла?»: Подольская в платье-шторке задрала подол, засветив свое «межножье»

Наталья Подольская стала выпускницей «Фабрики звезд» больше 15 лет назад. Она продолжает строить карьеру певицы. При этом рыжеволосая артистка обрела счастье и в личной жизни. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым она растит двоих сыновей — Артемия и Ивана. Звезда недавно отдохнула с ними в Дубае.
Однако теперь Подольская вернулась в Москву. Она успела выступить в ресторане со своим мужем. Певица в лифе и брюках блистала на сцене. А вот на новогодних съемках она предстала в белоснежном платье с бахромой. Наряд с открытой спиной подчеркнул ее изящные формы. Наталья устроила дефиле, задрав подол юбки. Она засветила свое «межножье».
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Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами.
«Шикарная женщина, мама двоих сыновей, замечательная артистка», «Бомбическое платье ну и подача ваша просто сама женственность!», «Естественную красоту ничем не испортить», «Зачем оголять так много?», «Хоть трусики не забыла?» — стали писать подписчики.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды