«Камера в отеле все зафиксировала»: экс-жена Глушакова рассказала, как бывший застукал ее в постели с любовником

Дарье Глушаковой, которая на протяжении 10 лет была супругой известного футболиста Дениса Глушакова, пришлось пережить весьма громкий и скандальный развод. Женщина сообщила, что это произошло из-за многочисленных измен со стороны мужа.

К сожалению, и в следующих отношениях ей не слишком повезло с мужчиной. Адвокат Геннадий Удунян, с которым она завела роман еще до официального развода с Денисом, был женат. Дарья встречалась с ним до октября 2022 года, но даже после расставания он продолжил ее преследовать.

23 ноября Геннадий нашел Дарью в одном из дорогих отелей Москвы, где она была с новым любовником. Он ворвался в номер и жестоко избил девушку.

«Поставили все точки, но он не успокаивается. Как обиженный мужчина пытается что-то доказать мне. Поэтому следил за мной постоянно — выследил, ворвался. Камера в отеле все зафиксировала, там все видно, как он дверь выламывает», — рассказала Дарья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».