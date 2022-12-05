«Мы с моим мужем развелись»: Валерия Ланская неожиданно вышла в свет с новым возлюбленным

Оказалось, что 35-летней Валерии удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем. Они продолжают быть хорошими родителями для сына, которому уже семь лет.

«Мы с моим мужем развелись. Нам удалось сохранить дружеские отношения. Стас, конечно, участвует в воспитании нашего сына Артемия. Сейчас у меня началась новая страница! Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима!» – заявила актриса, пишет сайт «7Дней.ru».

Добавим, что на премьере Ланская появилась не одна. Она блистала с новым возлюбленным Эдгаром Голосным, который является актером Московского театра оперетты.