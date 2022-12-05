«Мы с моим мужем развелись»: Валерия Ланская неожиданно вышла в свет с новым возлюбленным

Валерия Ланская является одной из известных актрис в России. В 2015 году она вышла замуж за кинорежиссера Стаса Иванова. Артистка подарила ему сына Артемия. Супруги редко говорили о своей жизни. А теперь они объявили о разводе. Звезда кино рассказала, что произошло в ее личной жизни на премьере мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой».
Оказалось, что 35-летней Валерии удалось сохранить теплые отношения с бывшим мужем. Они продолжают быть хорошими родителями для сына, которому уже семь лет.
«Мы с моим мужем развелись. Нам удалось сохранить дружеские отношения. Стас, конечно, участвует в воспитании нашего сына Артемия. Сейчас у меня началась новая страница! Я абсолютно счастлива! Я люблю и любима!» – заявила актриса, пишет сайт «7Дней.ru».
Добавим, что на премьере Ланская появилась не одна. Она блистала с новым возлюбленным Эдгаром Голосным, который является актером Московского театра оперетты.
Валерия Ланская и Эдгар Голосной. Фото: соцсети звезды