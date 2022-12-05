Даже спела: Алсу в белоснежном костюме с остромодными брюками повеселилась в ресторане с женой Мартиросяна

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она смогла завоевать любовь зрителей в 15 лет. Однако даже спустя годы певица не только выпускает новые хиты и может похвастаться стройной фигурой. Многие поклонники считают ее иконой стиля. Так как до Нового года остаются считаные недели, артистка стала чаще появляться на публике. Ее наряды всегда продуманы до мелочей.
В гардеробе звезды есть не только платья, но и броские костюмы. Минувший уикенд у Алсу прошел насыщенно. Она провела один из вечеров в ресторане со своей близкой подругой Жанной Мартиросян. Певица облачилась в белоснежный костюм с остромодными широкими брюками с лампасами. Она выгодно подчеркнула точеную фигуру. Артистка оторвалась с подругой. Она даже спела для публики.
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«Талантливая, красивая, мудрая,обаятельная,грациозная, добрая, харизматичная, веселая, застенчивая, скромная, нежная, преданная, лучший друг, любящая жена, потрясающая мама. А теперь пару слов об Алсу! Люблю тебя», — написала жена Гарика Мартиросяна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие также удивились тому, как многодетная мама отрывается.
Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды