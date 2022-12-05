Даже спела: Алсу в белоснежном костюме с остромодными брюками повеселилась в ресторане с женой Мартиросяна

В гардеробе звезды есть не только платья, но и броские костюмы. Минувший уикенд у Алсу прошел насыщенно. Она провела один из вечеров в ресторане со своей близкой подругой Жанной Мартиросян. Певица облачилась в белоснежный костюм с остромодными широкими брюками с лампасами. Она выгодно подчеркнула точеную фигуру. Артистка оторвалась с подругой. Она даже спела для публики.

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