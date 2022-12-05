Влад Лисовец перечислил актуальные оттенки для образа в Новый год

Новый год все ближе, и каждому хочется быть в праздничную ночь неотразимым. О том, как создать торжественный и нарядный образ, рассказал стилист Влад Лисовец. По его словам, сам он давно уже предпочитает черный цвет в одежде.

«Для меня все равно самым торжественным и красивым остается черный, потому что я сам в нем отмечаю каждый год, добавляя какие-то цветные акценты. У женщин это могут быть и брошь, и шарф, и серьги, и украшение на голову, и обувь другого цвета. Я все-таки за черный», — признался Влад.

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И все-таки от внимания Лисовца не ускользнула возможность добавить в образ цветные акценты.