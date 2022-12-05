«Так выглядят идеальные бедра»: Ирина Шейк в откровенном вязаном платье блеснула «сдобным» тылом во всей красе

Ирина Шейк является одной из самых известных топ-моделей. Она не скрывает, что жила очень скромно. Однако теперь российская красавица живет в квартире на Манхэттене. Она растит дочку Лею и поддерживает отношения с экс-возлюбленным Брэдли Купером. Модель регулярно дефилирует на показах. А минувшей осенью звезда не раз выходила в свет в пикантных нарядах.
На этот раз Ирина отправилась на модную вечеринку, выбрав особенно смелый наряд. Она устроила фотосессию в вязаном платье макси по фигуре. Кожаные вставки подчеркнули талию модели. Она грациозно присела, показав свои округлые бедра с объемом в 90 сантиметров. Шейк сделала кудри и макияж с темной помадой.
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Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Ирина. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что модель обладает параметрами, которые близки к стандартам красоты — бедра 90, талия 59, грудь 90.
«Это потрясающий образ», «Ох, какая горячая», «Ириша всех покорила», «Затмила точно», «Так выглядят идеальные бедра», — стали писать подписчики.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды