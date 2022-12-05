«Так выглядят идеальные бедра»: Ирина Шейк в откровенном вязаном платье блеснула «сдобным» тылом во всей красе

На этот раз Ирина отправилась на модную вечеринку, выбрав особенно смелый наряд. Она устроила фотосессию в вязаном платье макси по фигуре. Кожаные вставки подчеркнули талию модели. Она грациозно присела, показав свои округлые бедра с объемом в 90 сантиметров. Шейк сделала кудри и макияж с темной помадой.

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