На этот раз Лепса отмажут, но однажды он убьет кого-нибудь: адвокат высказался о драке с участием певца

Григорий Лепс, устроивший драку возле бара в Санкт-Петербурге, наверняка избежит наказания за то, что натворил. Об этом заявил в интервью Teleprogramma.pro почетный адвокат РФ и член Адвокатской палаты города Москвы Юрий Шель.

Напомним, что накануне в Сеть попал видеоролик, запечатлевший драку Лепса и его охранников с молодым человеком возле ирландского паба на Московском проспекте Северной столицы. По словам потерпевшего, у которого в итоге оказался сломан нос, он в тот вечер спокойно сидел в баре и играл в нарды. Лепс захотел присоединиться к игре и предложил ставку в 10 тысяч долларов. У Дмитрия таких денег не было, и играть с певцом он не захотел. Григорий передал своему охраннику очки и ударил мужчину в лицо. Затем он вместе с охранниками вытащил его на улицу для продолжения драки.

«Гришу сейчас будут отмазывать, чтобы он вообще никак не проходил по этому делу. Он свидетелем пройдет, а привлекут этого охранника, и за примирением прекратят дело», — высказал свое мнение адвокат.

Он считает, что Лепс уже воспользовался своими связями и деньгами для того, чтобы организовать себе надежную защиту с помощью показаний свидетелей, а также заручился поддержкой руководства паба.

«Я так и думал, что у него есть покровители. Уже заслали туда человека, чтобы сказать, что в баре все было хорошо, что он оскорблял по национальному признаку, например, назвал Лепса «грузином». Оклеветали этого пацана. Я так понимаю, что свидетелей у него нет. А охранники сразу встали на сторону Гриши. И самое главное, что их показания подтверждает руководство паба, говорит, что тот сам виноват».

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