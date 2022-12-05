Стало известно, сколько зарабатывает Лайма Вайкуле в России

Слова Лаймы Вайкуле о том, что она потеряла бизнес в России, — неправда: ФНС не получала никаких данных о том, что она вышла из состава учредителей. Певице просто незачем избавляться от выгодного бизнеса, который приносит ей немалые деньги: за последний год прибыль возросла на 68 миллионов рублей.

Кроме того, в России работают несколько филиалов фармацевтического бизнеса, которые тоже принадлежат Вайкуле. Известно, что в марте этого года певица обновила лицензию, необходимую для торговли фармацевтическими препаратами.

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Общая выручка Вайкуле от бизнеса в России составляет 390 миллионов рублей. Эти деньги позволяют ей ни в чем себе не отказывать, даже лишившись возможности гастролировать.

По материалам издания «РИА ФАН»