Работники паба, в котором подрался Лепс, раскрыли неожиданные нюансы конфликта

Сотрудники московского паба, в котором произошла драка Григория Лепса с одним из посетителей, уверяют: нельзя винить во всем только артиста, виноваты были обе стороны.
Они рассказали, что потерпевший сам подошел к Лепсу и о чем-то его попросил, но потом все услышали, как он оскорблял певца, используя выражения, разжигающие межнациональную рознь.
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«Наши сотрудники узнали версию о нардах из интернета. Сами они ничего подобного не наблюдали. Зато видели, что молодой человек сам подошел к компании с каким-то вопросом. Скорее всего, сфотографироваться со знаменитостью, однако, судя по всему, ему отказали», — приводит слова источника издание РИА ФАН.
После этого конфликт переместился на улицу, и того, что там происходило, источник уже не видел.