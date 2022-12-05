Работники паба, в котором подрался Лепс, раскрыли неожиданные нюансы конфликта

Сотрудники московского паба, в котором произошла драка Григория Лепса с одним из посетителей, уверяют: нельзя винить во всем только артиста, виноваты были обе стороны.

Они рассказали, что потерпевший сам подошел к Лепсу и о чем-то его попросил, но потом все услышали, как он оскорблял певца, используя выражения, разжигающие межнациональную рознь.

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