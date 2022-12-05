«Неочевидна вина артиста»: Сергей Жорин высказался о драке с участием Григория Лепса

«Давайте порассуждаем, что должно быть, если в данной ситуации участвует не Григорий Лепс. Как мы понимаем, наличие Григория Лепса в этой истории может повлиять как в одну сторону, так и в другую. И если представить, что в этой ситуации был не Лепс, то в случае обращения потерпевшего в правоохранительные органы, они должны провести доследственную проверку, в рамках которой основной вопрос — установление степени тяжести вреда здоровью.

Во-первых, установить, был ли нанесен вред здоровью, а потом установить степень тяжести, которая бывает легкой, средней, тяжкой. Если был сломан нос или какие-либо кости, то это может быть нанесение вреда средней тяжести. Однако это устанавливается с помощью судмедэкспертизы. И уж возбуждается уголовное дело.

Но этому предшествует доследственная проверка, в рамках которой правоохранители должны опросить всех участников данного инцидента, запросить изъятие видео, изучить его. Нужно понять, что произошло, кто участники и на какой почве произошел конфликт. В теории конфликт мог произойти из хулиганских побуждений или по причине личной неприязни. Отмечу, что очень похоже, что конфликт произошел по причине личной неприязни.

После установления степени вреда здоровью и исключив то, что была какая-то самооборона. В данном случае маловероятно, что была самооборона. По нашему законодательству, если вам угрожают жизнью и здоровью, но у вас есть возможность убежать, но вы этого не сделали и ввязались в драку, то это уже не самооборона.

Исходя из агрессивного поведения лиц, которые запечатлены на видео, можно установить, что самообороны не было. После возбуждения дела проходит следствие или дознание (в зависимости от статьи УК РФ). Устанавливается степень участия лиц, которые были втянуты в этот конфликт.

Человек, который был похож на Лепса, хоть он и эмоционально представлен на видео, по моему мнению, он какого-либо существенного вреда и не нанес. Можно предположить, что если был причинен вред здоровью, то человеком, который находится рядом, — крупный мужчина.

Возможно, это охранник или просто очевидец, который решил вмешаться, мы не знаем этого. Если у потерпевшего не было оружия, то охранник не имел права причинять вред здоровью. Здесь и с юридической точки зрения неочевидна вина артиста Лепса. Но и не нужно забывать, что это Григорий Лепс, которого многие любят, знают и уважают. Будем следить за развитием событий», — высказался Жорин.