Муж обескуражен! Кейт Миддлтон одарила поцелуем Дэвида Бекхэма на глазах принца Уильяма

47-летний Дэвид Бекхэм появился на церемонии Earthshot Prize в Бостоне. Причем поведение бывшего футболиста на мероприятие вызвало шквал неодобрительной критики. Дело в том, что супруг Виктории Бекхэм позволил себе неслыханную фамильярность. Он осмелился обнять и поцеловать герцогиню Кембриджскую на глазах ее мужа. Подобнее действия со стороны Бекхэма многие расценили не просто как нарушение протокола, но и вопиющей наглостью.

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Присутствующие тут же обратили внимание, что внук Елизаветы II не смог сохранить свое обычное самообладание. Принц Уильям выглядел мягко говоря весьма удивленным и даже ошарашенным.

Однако надо отдать должное герцогам Кембриджским и Корнуолльским, они постарались замять возникшую неловкость, чему немало способствовала Кейт, которая светилась улыбкой, щеголяя в элегантном светло-зеленом платье в пол с открытой линией плеч. Вот и Дэвид Бекхэм не устоял перед красотой и очарованием герцогини Кембриджской. Примечательно, что сама Кейт Миддлтон одарила мужа Виктории Бекхэм приятельским поцелуем, ответив на его «любезность».

По материалам express.co.uk.