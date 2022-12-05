«Его сила духа вдребезги разбила мое сердце»: жена SHAMANa проговорилась о чувствах к нему

SHAMAN живет в браке со второй женой Еленой Мартыновой. Оказывается, у музыканта есть дочка Варвара от первого брака, она с мамой осталась в Новомосковске. Ярослав Дронов (так зовут певца. — Прим. ред.) старается навещать ребенка, но это удается ему нечасто из-за гастролей.

А вот что вторая жена артиста рассказала проекту 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» о своих отношениях с SHAMAN. Она дала понять, что будущий муж подкупил ее шириной и глубиной своей души. Елена не смогла устоять перед его обаянием. Пара вместе с 2017 года, без малого шесть лет.