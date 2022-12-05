«Его сила духа в дребезги разбила мое сердце»: жена SHAMANa проговорилась о чувствах к нему

SHAMAN живет в браке со второй женой Еленой Мартыновой. Оказывается у музыканта есть дочка Варвара от первого брака, она с мамой осталась в Новомосковске. Ярослав Дронов (так зовут певца, - Прим. Ред.) старается навещать ребенка, но это удается ему нечасто из-за гастролей.
А вот, что вторая жена артиста рассказала проекту 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» о своих отношениях с SHAMAN. Она дала понять, что будущий муж подкупил ее шириной и глубиной своей души. Елена не смогла устроить перед его обаянием. Пара вместе с 2017 года, без малого шесть лет.
«У него не было ничего, кроме частички Бога внутри, которую не купишь ни за какие деньги. У него не было «плана Б», да и не могло быть — всю жизнь, упорно и самоотверженно, несмотря ни на что, он шел к своему призванию. Сила его духа, помноженная на его боль, вдребезги разбила мое сердце с первой встречи. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», - заметила жена SHAMANa.
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