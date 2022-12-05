Модель Алеся Кафельникова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Фотомодель Алеся Кафельникова, которая летом прошлого года впервые стала мамой, 5 декабря опубликовала на своей странице в социальной сети откровенное фото. На снимке девушка сидит возле бассейна в оранжевом бикини.

Подписчики звезды отметили, что фигура у Алеси просто потрясающая, и многие молодые мамы могут ей только позавидовать. Впрочем, кому-то грудь модели показалась слишком уж плоской.

«Куда делась грудь?» - поинтересовались в комментариях.

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