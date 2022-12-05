«Никогда не увижу тебя взрослой»: телеведущая Эльвира Фазлиева оплакивает погибшую четырехлетнюю дочку

Трагедия в семье телеведущей из Татарии Эльвиры Фазлиевой произошла два с лишним года назад. На ее маленькую дочку Аиду рухнуло дерево и убило девочку, которой было всего четыре года.
Эльвира Фазлиева, для которой тяжесть утраты стала невыносимой, до сих пор делится эмоциями в микроблоге.
«Жаль, что никогда не увижу тебя взрослой. Очень скучаю по тебе, Аида. Жизнь без тебя невыносима!» — призналась безутешная мать.
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Эльвира Фазлиева после гибели дочери продолжает отмечать ее дни рождения, делая это по-особенному и представляя себе, что они могли бы делать сейчас, если бы Аида была рядом с ней.
«С днем рождения, моя Аидочка! — недавно обратилась Эльвира Фазлиева к дочери. — Сегодня тебе бы исполнилось семь лет. Но тебе навсегда четыре. Сейчас я могла бы накрывать праздничный стол для твоих гостей или уже распаковывала бы вместе с тобой подарки. Удивлялась бы, какая у меня уже взрослая, красивая, умная дочь… Вместо этого я в слезах возвращаюсь домой после очень насыщенного дня».