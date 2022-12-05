«Никогда не увижу тебя взрослой»: телеведущая Эльвира Фазлиева оплакивает погибшую четырехлетнюю дочку

Трагедия в семье телеведущей из Татарии Эльвиры Фазлиевой произошла два с лишним года назад. На ее маленькую дочку Аиду рухнуло дерево и убило девочку, которой было всего четыре года.

Эльвира Фазлиева, для которой тяжесть утраты стала невыносимой, до сих пор делится эмоциями в микроблоге.

«Жаль, что никогда не увижу тебя взрослой. Очень скучаю по тебе, Аида. Жизнь без тебя невыносима!» — призналась безутешная мать.

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