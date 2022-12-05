Сергей Соседов высказал свое мнение о драке с участием Лепса

По мнению музыкального критика Сергея Соседова, инцидентом с участием Григория Лепса должны заняться правоохранительные органы. Соседов подчеркнул: в подробностях произошедшей драки должны разбираться следователи, именно они определят дальнейшее развитие событий.

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«Мы не знаем, что там было и кто и как себя вел. Если там была драка, то должно быть заведено дело. Потерпевший должен написать заявление в полицию. Если Лепс виноват, то он должен ответить по закону», — приводит слова музыкального критика издание Аrgumenti.ru.