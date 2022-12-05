Иван Краско оказался в больнице

92-летний Иван Краско госпитализирован. Однако тревожиться за здоровье артиста нет повода: по словам его директора Вячеслава Смородинова, это плановое обследование.
«Плановая госпитализация, ничего такого… Чтобы поддерживать артиста в форме, нужно ему иногда ТО проходить, как автомобилю», — сказал Смородинов.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Он добавил, что артиста устроили в больнице с комфортом, в одноместной палате, и что настроение у Ивана Ивановича вполне «боевое».
По материалам телеканала «360»