Иван Краско оказался в больнице

92-летний Иван Краско госпитализирован. Однако тревожиться за здоровье артиста нет повода: по словам его директора Вячеслава Смородинова, это плановое обследование.

«Плановая госпитализация, ничего такого… Чтобы поддерживать артиста в форме, нужно ему иногда ТО проходить, как автомобилю», — сказал Смородинов.

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