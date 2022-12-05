Иван Краско оказался в больнице

Иван Краско. Фото: Global Look Press

Иван Краско. Фото: Global Look Press

Директор актера объяснил, с чем связана госпитализация.

92-летний Иван Краско госпитализирован. Однако тревожиться за здоровье артиста нет повода: по словам его директора Вячеслава Смородинова, это плановое обследование.

«Плановая госпитализация, ничего такого… Чтобы поддерживать артиста в форме, нужно ему иногда ТО проходить, как автомобилю», — сказал Смородинов.

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Он добавил, что артиста устроили в больнице с комфортом, в одноместной палате, и что настроение у Ивана Ивановича вполне «боевое».

 

По материалам телеканала «360»

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