Помните красавицу-принцессу из фильма «31 июня»? Вот что с ней стало сейчас – узнать невозможно

Балерина Наталья Трубникова, которую поклонники прекрасно помнят по главной роли принцессы Малисенты в советском фильме «31 июня», впервые за долгое время предстала на телеэкране.

Артистка балета появилась на шоу телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение». Она консультировала участницу проекта Ольгу Зарубину, которая на шоу исполнила песню из фильма «31 июня» «Ищу тебя».

Перед тем, как взяться за легендарную композицию, написанную Александром Зацепиным, Ольга Зарубина пообщалась с Натальей Трубниковой.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».