Умер однорукий актер из культового сериала «Твин Пикс»

На 84-м году жизни скончался известный американский актер Аль Штробель. Об этом сообщили западные СМИ. О причинах смерти артиста пока ничего не известно.

Еще в 17 лет Аль Штробель остался без левой руки – в результате серьезной автомобильной аварии. Несмотря на это, молодой человек упорно строил карьеру в киноиндустрии.

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Зрители запомнили его по роли Филиппа Майкла Джерарда, которую он исполнил в популярном сериале «Твин Пикс». Кроме того, Аль Штробель играл в таких проектах, как «Игра теней», «Мегавилль», «Сидящая мишень», сообщает издание «РИА ФАН».