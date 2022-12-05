Михалкова без белья показала нежности в постели: волосы в кулаке

Юлия Михалкова показала своим поклонникам кадры с проведенной фотосессии. На ней она появилась в джинсах и маечке, под которой не прослеживалось белья.

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Звезда возлегла на постель прямо в обуви и понежилась на белом ложе, откинувшись на подушку. Разбросанные волосы она взяла в руки. Ну что за чаровница!

Фолловеры, увидев эти кадры, в очередной раз поразились красоте и стройности 39-летней Юлии Михалковой, над которой годы не властны.