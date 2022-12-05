Рукой прикрыла срамоту: Севастьянова в ультракоротком платье с вырезом на спине застыла в наглой позе — соблазняет быстро

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова, завоевавшая золотую медаль Олимпиады в Лондоне в 2012 году, теперь вовсю эксплуатирует свою эффектную внешность.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике имеет параметры модели, Каролина Севастьянова невероятно хороша собой и постоянно демонстрирует свои прелести поклонникам.

Ее фотографии эффектны, вызывают ажиотаж и способны соблазнить за секунды. В микроблоге Каролины Севастьяновой большинство снимков имеют вполне недвусмысленное содержание.

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