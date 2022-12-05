Рукой прикрыла срамоту: Севастьянова в ультракоротком платье с вырезом на спине застыла в наглой позе — соблазняет быстро

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова горазда на провокации.

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова, завоевавшая золотую медаль Олимпиады в Лондоне в 2012 году, теперь вовсю эксплуатирует свою эффектную внешность.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике имеет параметры модели, Каролина Севастьянова невероятно хороша собой и постоянно демонстрирует свои прелести поклонникам.

Ее фотографии эффектны, вызывают ажиотаж и способны соблазнить за секунды. В микроблоге Каролины Севастьяновой большинство снимков имеют вполне недвусмысленное содержание.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

На одном из фото Каролина Севастьянова предстала в черном мини-платье по фигуре. Наряд с большим вырезом на спине практически полностью ее обнажил. Рукой Каролина Севастьянова прикрыла пространство между ног. Поклонники заявили, что таким образом спортсменка «прикрыла срамоту».

Каролина Севастьянова в соблазнительной позе. Фото: соцсети

Читайте также