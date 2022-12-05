Рукой прикрыла срамоту: Севастьянова в ультракоротком платье с вырезом на спине застыла в наглой позе — соблазняет быстро

27-летняя гимнастка Каролина Севастьянова, завоевавшая золотую медаль Олимпиады в Лондоне в 2012 году, теперь вовсю эксплуатирует свою эффектную внешность.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике имеет параметры модели, Каролина Севастьянова невероятно хороша собой и постоянно демонстрирует свои прелести поклонникам.
Ее фотографии эффектны, вызывают ажиотаж и способны соблазнить за секунды. В микроблоге Каролины Севастьяновой большинство снимков имеют вполне недвусмысленное содержание.
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На одном из фото Каролина Севастьянова предстала в черном мини-платье по фигуре. Наряд с большим вырезом на спине практически полностью ее обнажил. Рукой Каролина Севастьянова прикрыла пространство между ног. Поклонники заявили, что таким образом спортсменка «прикрыла срамоту».
Каролина Севастьянова в соблазнительной позе. Фото: соцсети