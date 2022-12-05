«Ушли в никуда!»: Вайкуле разжалобила народ тягостным положением Пугачевой и Галкина*

Лайма Вайкуле дала понять, что всегда с уважением относилась к близкой подруге Алле Пугачевой. Вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* артистка уехала в Израиль. Похоже, что дети Аллы Борисовны будут учиться за границей.

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Говоря о том, как Примадонна обживается в Израиле, Лайма Вайкуле дала понять, что ей совсем непросто. Певице пришлось бросить насиженное место: замок в деревне Грязь, а ее муж лишился всех рекламных контрактов в России.

«Алла и Максим отказались от привычной жизни и ушли в никуда. Наверняка это сложно. Но они молодцы. Они справедливые, честные», — приводит «СтарХит» слова Лаймы Вайкуле.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.