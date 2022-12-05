Анита Цой заговорила о разводе с влиятельным мужем

Анита Цой рассказала в программе «Звезды сошлись», что заключила с мужем брачный договор после 25 лет совместной жизни. Артистка объяснила свое решение так:

«Я пришла к выводу, что брачный договор несет в себе определенные правильные истории. Если случится развод, я думаю, что брачный договор поможет проще разойтись», — заявила она.

Певица подчеркнула, что за долгие годы жизни они с мужем нажили много имущества. И вопрос о договоре встал сам по себе.

«Я помню, как сидели за столом и обсуждали. Это был достаточно напряженный момент. Неприятно», — добавила артистка.

Муж Аниты Цой — Сергей — бывший пресс-секретарь мэра Москвы Юрия Лужкова, в настоящий момент — топ-менеджер «Роснефти».

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».