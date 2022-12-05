«Получила обратный плевок»: Вайкуле утерла нос линчующей Пугачеву толпе

Лайма Вайкуле в свежем интервью вступилась за сбежавшую в Израиль Аллу Пугачеву. Латвийская певица считает, что Примадонна не заслужила той озлобленности, с которой она столкнулась. Вместе с детьми и мужем шоуменом Максимом Галкиным* артистка живет за границей и пока не помышляет о том, чтобы вернуться на родину.

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«Алла прожила всю свою жизнь, она отдала себя сцене, этому народу и получила обратный плевок. Но не всех, а маленькой злой, глупой массы», — приводит «СтарХит» слова Лаймы Вайкуле.

Напомним, что Примадонна покинула Россию в сентябре, увезя с собой двойняшек Гарри и Лизу. Отъезд певица хотела скрыть, однако позже стало известно, что Алла Борисовна вернулась к мужу. Похоже, что артистка не смогла перенести разлуку с Максимом Галкиным*.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.