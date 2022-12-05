Валя Карнавал показала свой крепкий задок, повернувшись к публике «бортом»: пушка!

Валя Карнавал покуролесила в своих социальных сетях, опубликовав в них очень знойные кадры. Один выдался особенно горячим.

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На фото Валя Карнавал повернулась к публике спиной, демонстрируя максимально выпуклую часть своего тела.

Эффект тиктокерша усилила выражением лица, а также высунутым языком. Ох, ну и штучка достанется блогеру Саше Стоуну!

Напомним, после шоу «Звезды в Африке» ребята решили пожениться. Саша Стоун уже трижды делал Вале Карнавал предложение руки и сердца, и она трижды говорила ему «да».