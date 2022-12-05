«В смысле - Лера? Это мое личное мнение! Привыкайте»: Кудрявцева набросилась на Соседова и Распутину в эфире «Суперстар! Возвращение»

Популярный в 90-х годах прошлого века певец Рома Жуков в эфире шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» выступил с номером на песню «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Мнение жюри о его выступлении разделились. Сергей Соседов и Маша Распутина хвалили Рому Жукова, а вот Лера Кудрявцева в пику им заявила, что ей не хватило в номере удали.
«Я клянусь, я ждала эту песню. Думала, я сейчас встану и пойду в пляс. Потому что, когда смотришь этот фильм, невозможно не плясать. Мне не хватило вот этого – вдруг! Это же фишка этой песни. Но я это не прочитала», - высказалась Лера Кудрявцева.
Сергей Соседов попытался возразить Лере Кудрявцевой, но она тут же поставила музыкального критика на место.
«Сергей Васильевич, что вы говорите! Давайте так, я здесь зритель, мы договорились, я озвучиваю свою точку зрения!» - отбрила Кудрявцева Соседова.
«Ну, не знаю! Роман, это так органично было. Мы с Серегой хотели танцевать и петь, Лера», - заступилась Маша Распутина.
Но Лера Кудрявцева ответила и ей.
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Рома Жуков на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«В смысле – Лера? - повысила голос Кудрявцева. - Это мое личное мнение. Привыкайте уже! Баба Яга против, вот и все!»