«В смысле - Лера? Это мое личное мнение! Привыкайте»: Кудрявцева набросилась на Соседова и Распутину в эфире «Суперстар! Возвращение»

Популярный в 90-х годах прошлого века певец Рома Жуков в эфире шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» выступил с номером на песню «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Мнение жюри о его выступлении разделились. Сергей Соседов и Маша Распутина хвалили Рому Жукова, а вот Лера Кудрявцева в пику им заявила, что ей не хватило в номере удали.