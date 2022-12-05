Манукян подозревает серьезную болезнь у Вайкуле

Слова певицы Лаймы Вайкуле возмутили многих: она заявила, что в свое время «содержала весь Советский Союз», потому что за концерты и пластинки получала гроши, а весь остальной заработок шел в государственную казну.

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На это утверждение бурно отреагировал и блогер и публицист Вадим Манукян.