«Это было жиденько»: Сергей Соседов указал на нелепый вокал Кате Лель на шоу «Суперстар! Возвращение»

В пятом выпуске шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ участники проекта исполняли песни композитора Александра Зацепина.

Певица Катя Лель перепела хит «Звенит январская вьюга» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» в роковой манере, чем произвела впечатление и на публику, и на жюри, и на Александра Зацепина.

Музыкальный критик Сергей Соседов дал понять, что Катя Лель справилась, даже не имея такого голоса, как у неподражаемой Нины Бродской.

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