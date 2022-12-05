«Это было жиденько»: Сергей Соседов указал на нелепый вокал Кате Лель на шоу «Суперстар! Возвращение»

В пятом выпуске шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ участники проекта исполняли песни композитора Александра Зацепина.
Певица Катя Лель перепела хит «Звенит январская вьюга» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» в роковой манере, чем произвела впечатление и на публику, и на жюри, и на Александра Зацепина.
Музыкальный критик Сергей Соседов дал понять, что Катя Лель справилась, даже не имея такого голоса, как у неподражаемой Нины Бродской.
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«Я аплодировал смелости Кати, песня очень сложная. В фильме ее поет Нина Бродская и повторить ее никто не смог, даже именитые артистки. Я думал, как же Катя будет петь – там же голос нужен сумасшедший», - отметил Сергей Соседов.
Катя Лель на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
Сергей Соседов сделал акцент на том, что именно роковая манера исполнения помогла Кате Лель справиться с трудной задачей, правда, не на сто процентов.
«Мне не понравились высокие кричащие ноты, жиденько это было. Не очень получилось, ты переходила просто на девичий крик. Это было не совсем к месту. Но я понимаю, это был креатив поиск. Ты использовала все, что у тебя есть, и даже то, чего у тебя нет», - добавил Сергей Соседов.