Рассматривает бабушкину кофту: Ефременкова запечатлела, как ее мама кормит одного из внуков-близнецов – милота

Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова активно привлекает близких к уходу за сыновьями.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова принципиально отказалась от помощи нянь. С двумя сыновьями-близнецами Юлия Ефременкова предпочитает справляться сама. Молодой маме активно помогает отец мальчиков Мондезир, а когда он занят, на помощь приходит бабушка Юлии Ефременковой, которую она называет и считает своей мамой.

«Сегодня наш папа занимается делами – отправками костюмов из нашего магазина, поэтому сегодня с малышами мы справляемся вдвоем с мамулей», - поделилась в микроблоге Юлия Ефременкова.

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В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которым запечатлела, как ее мама кормит одного из внуков-близнецов из бутылочки. Малыш лежит у бабушки на коленях и рассматривает яркую кофту, в которую облачена женщина.

«Бабуля внучка кормит, внучка любимого. Дождалась зайчиков. Уже все почти скушал», - прокомментировала за кадром Юлия Ефременкова.

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