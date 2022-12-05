Рассматривает бабушкину кофту: Ефременкова запечатлела, как ее мама кормит одного из внуков-близнецов – милота

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова принципиально отказалась от помощи нянь. С двумя сыновьями-близнецами Юлия Ефременкова предпочитает справляться сама. Молодой маме активно помогает отец мальчиков Мондезир, а когда он занят, на помощь приходит бабушка Юлии Ефременковой, которую она называет и считает своей мамой.

«Сегодня наш папа занимается делами – отправками костюмов из нашего магазина, поэтому сегодня с малышами мы справляемся вдвоем с мамулей», - поделилась в микроблоге Юлия Ефременкова.

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