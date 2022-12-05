«Пошлинки не хватило»: Сергей Соседов отчитал 52-летнюю участницу «Суперстар! Возвращение» за отказ обнажиться на публике

В минувшее воскресенье, 4 декабря, на НТВ вышел в эфир пятый выпуск нового сезона популярного шоу «Суперстар! Возвращение».

52-летняя певица Алена Иванцова во время него исполнила ставшую культовой песню «Помоги мне» из кинокомедии «Бриллиантовая рука». Но выглядела при этом неубедительно. Скромной Алене Иванцовой не удалось раскрепоститься на сцене, за что ей досталось от членов жюри. Особенно лютовал музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что ждал раздевания на сцене в финале песни.

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