Валя Карнавал высунула напряженную грудь из декольте, чтобы показать ее превосходство: челюсть отвиснет

Валя Карнавал ошарашила фолловеров фотографией в зазывном платье со множеством разрезов. Кроме глубокого декольте в наряде хорошо были видны в прорези талия звезды и ее животик.

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Карнавал явно эпатировала публику своим видом, поглаживая себя по полнотелой груди и привлекая своим хищным маникюром внимание в эту область.

Вообще Карнавал многие не узнали в этом образе. Помимо того, что она выглядела очень горячо, тиктокерша словно стала зрелее и интереснее. Фолловеры признались в комментариях, что зрелище потрясло их.