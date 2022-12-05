Эффектно: Татьяна Брухунова на Мальдивах покрасовалась в наряде из крапивы — экомодница

Известный юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова в эти декабрьские дни греются на Мальдивах.
На берегу Индийского океана Татьяна Брухунова покрасовалась в костюме горчичного оттенка, состоящего из топа и шортиков. Татьяна Брухунова рассказала, что сшит ее наряд из необычного для этих целей материала — крапивы.
Татьяна Брухунова призналась, что уже давно мониторит модный рынок в поисках брендов, которые создают экологичные наряды. Она считает, что пришло время становиться эко-модницей.
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Татьяна Брухунова в наряде из крапивы. Фото: соцсети
«На снимке, что перед вами, я в своем первом костюме из крапивы. Звучит эффектно. Не правда?! Ткань из крапивы сорта рами. Она в восемь раз прочнее хлопка, а значит более износостойкая. Имеет необычную фактуру и едва уловимый блеск. Мнется гораздо меньше других натуральных тканей. 100% натуральный материал, который даже в жару и при очень высокой влажности создает на теле ощущение комфорта, не прилипает», — поделилась Татьяна Брухунова под фото.