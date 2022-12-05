Эффектно: Татьяна Брухунова на Мальдивах покрасовалась в наряде из крапивы — экомодница

Известный юморист Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова в эти декабрьские дни греются на Мальдивах.

На берегу Индийского океана Татьяна Брухунова покрасовалась в костюме горчичного оттенка, состоящего из топа и шортиков. Татьяна Брухунова рассказала, что сшит ее наряд из необычного для этих целей материала — крапивы.

Татьяна Брухунова призналась, что уже давно мониторит модный рынок в поисках брендов, которые создают экологичные наряды. Она считает, что пришло время становиться эко-модницей.

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