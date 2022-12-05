«Прилизанные сопельки»: 73-летняя Пугачева показала реальное состояние тонких волос, сняв парик в театре

Алла Пугачева в Израиле посетила моноспектакль Анатолия Белого. В соцсети появился свежий снимок Примадонны, на котором она позировала с актером. Многие поклонники тут же пошутили, что шоумен Максим Галкин* мог бы приревновать свою вторую половинку. Другие и вовсе заметили, что скучающая в Израиле Алла Борисовна стала чаще появляться на публике: то в концертных залах, то в фешенебельных ресторанах.

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Так, для светского мероприятия артистка выбрала элегантное черное платье и белоснежный укороченный жакет, подчеркнув тонкую словно кипарис талию. При этом поклонники раскритиковали прическу певицы, подметит, что без парика у Аллы Борисовны не такая пышная шевелюра и все из-за частного окрашивания под блонд.

«Прилизанные сопельки», «Лучше бы в парике бы пошла», «Кому какое дело до прически АБ», «Для ее возраста волос хватает», «Часто выжигала вот и стали тонкими», — пишут фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.