«Дядя Вова совершает ошибки»: Ольга Орлова обвинила отца Жанны Фриске в конфликте с Дмитрием Шепелевым

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: соцсети

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова хочет помирить родных Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева ради Платона.

Телеведущая и певица Ольга Орлова призналась, что очень хочет помирить родню своей покойной подруги Жанны Фриске с Дмитрием Шепелевым. Ольга Орлова намерена действовать в интересах своего крестника — сына Жанны Фриске Платона, с которым из-за конфликта тоже не может видеться. 

Ольга Орлова дала понять, что в ссоре виноват отец Жанны Фриске Владимир Фриске. Мол, он действует неаккуратно.

«Я очень хочу договориться. Их помирить… У меня есть на этот счет соображения… Родители, которые убиты горем… Еще забрать внука… Дядя Вова, я его очень люблю, но он совершает определенные ошибки», — сказала Ольга Орлова.

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Ольга Орлова намерена действовать аккуратно, без привлечения лишнего внимания. Она фактически осудила родственников Платона за то, что те выносят сор из избы.

«Кто-то же должен быть мудрее, не обкрадывать собственного ребенка, внука. Я не хочу никак комментировать. Я в интересах Платона действую», — добавила Ольга Орлова.

По материалам Youtube-канала «Света вокруг света».

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