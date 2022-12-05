«Дядя Вова совершает ошибки»: Ольга Орлова обвинила отца Жанны Фриске в конфликте с Дмитрием Шепелевым

Телеведущая и певица Ольга Орлова призналась, что очень хочет помирить родню своей покойной подруги Жанны Фриске с Дмитрием Шепелевым. Ольга Орлова намерена действовать в интересах своего крестника — сына Жанны Фриске Платона, с которым из-за конфликта тоже не может видеться.

Ольга Орлова дала понять, что в ссоре виноват отец Жанны Фриске Владимир Фриске. Мол, он действует неаккуратно.

«Я очень хочу договориться. Их помирить… У меня есть на этот счет соображения… Родители, которые убиты горем… Еще забрать внука… Дядя Вова, я его очень люблю, но он совершает определенные ошибки», — сказала Ольга Орлова.

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