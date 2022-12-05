«Талия как у девочки!»: 73-летняя Пугачева в изысканном черном платье в пол хитро прикрыла объемы

Алла Пугачева ведет светский образ жизни в Израиле. Еще пару месяцев назад Примадонна с детьми перебиралась за границу, оставив замок в деревне Грязь под присмотром вышколенной прислуги. Поговаривали, что певица приезжала на родину только для того, чтобы забрать документы двойняшек из элитной гимназии в Подмосковье и разузнать о продаже особняка.

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В Израиле артистка живет на широкую ногу, ходить на концерты и ужинает в самых дорогих ресторанах. А на днях Алла Борисовна посетила театральное представление - моноспектакль актера Анатолия Белого.

Для выхода в свет Примадонна выбрала изысканное черное платье с юбкой-колоколом и белоснежный укороченный жакет. Артистка с легкостью придала себе стройности, сделав акцент на тонкой талии и умело прикрыв линию ниже пояса.