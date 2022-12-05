«Это случилось не вчера»: бывший муж Макеевой Матвейчук расстался с новой женой после пяти лет отношений

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Елена Глазкова поблагодарила Глеба Матвейчука за совместно прожитые годы и двоих прекрасных детей. Пара провела вместе пять счастливых лет.