«Это случилось не вчера»: бывший муж Макеевой Матвейчук расстался с новой женой после пяти лет отношений

Бывший муж актрисы Анастасии Макеевой, певец и композитор Глеб Матвейчук расстался со второй супругой, подарившей ему двоих детей, Еленой Глазковой.
О разрыве со знаменитостью в своем микроблоге сообщила Елена Глазкова. Она уточнила, что сделала это, чтобы избежать сплетен и кривотолков. 35-летняя актриса дала понять, что расставание было взвешенным, а не спонтанным решением.
«Это случилось не вчера. Это не спонтанное решение. Никто ни к кому не уходил. Да, мы расстались, но расстались в дружеских отношениях и всегда останемся близкими друг другу людьми», - написала Елена Глазкова.
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Елена Глазкова поблагодарила Глеба Матвейчука за совместно прожитые годы и двоих прекрасных детей. Пара провела вместе пять счастливых лет.
«Я благодарна Глебу за все, что между нами было. Он был и будет прекрасным отцом Алисы и Саши. Наше расставание - это сознательный выбор двух близких людей, которые желают друг другу лучшей жизни», - добавила Елена Глазкова.