«Очень счастлива»: Юлия Проскурякова похвасталась плавными изгибами фигуры в силуэтном полупрозрачном платье

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Молодая жена композитора Игоря Николаева отметилась на концерте в Санкт-Петербурге.

Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова старается отпочковаться от именитого супруга. Юлия Проскурякова явно не хочет быть в тени Игоря Николаева. 

Она старается строить самостоятельную карьеру. Юлия Проскурякова получила диплом актрисы, активно снимается в сериалах и выступает на сцене. В минувшее воскресенье Юлия Проскурякова побывала в Санкт-Петербурге на X, юбилейной, церемонии вручения Народной премии «Звезды «Дорожного радио», которая проходила в Ледовом дворце северной столицы.

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На церемонии Юлия Проскурякова предстала в полупрозрачном силуэтном платье голубого оттенка. Наряд подчеркнул плавные изгибы и талию Юлии Проскуряковой.

Юлия Проскурякова в полупрозрачном платье. Фото: соцсети

«Спасибо, «Дорожное радио»! Это моя первая музыкальная премия, и я очень счастлива», — написала Юлия Проскурякова.

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