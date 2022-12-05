«Очень счастлива»: Юлия Проскурякова похвасталась плавными изгибами фигуры в силуэтном полупрозрачном платье

Жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова старается отпочковаться от именитого супруга. Юлия Проскурякова явно не хочет быть в тени Игоря Николаева.

Она старается строить самостоятельную карьеру. Юлия Проскурякова получила диплом актрисы, активно снимается в сериалах и выступает на сцене. В минувшее воскресенье Юлия Проскурякова побывала в Санкт-Петербурге на X, юбилейной, церемонии вручения Народной премии «Звезды «Дорожного радио», которая проходила в Ледовом дворце северной столицы.

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