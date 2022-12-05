Севастьянова вкусно придержала свои дебелые груди: позиция у новогодней елочки удалась

Каролина Севастьянова.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова умеет показать свои формы при любых обстоятельствах.

Когда весь мир готовится к празднованию Нового года, гимнастка Карлина Севастьянова не смогла обойти стороной это событие.

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Спортсменка запечатлелась для личного блога на фоне нарядной елочки, позируя в свитере, спущенном с плеч.

Даже в столь зимнем и теплом наряде Каролина постаралась выглядеть максимально манящей. Севастьянова сверкнула роскошной зоной декольте, а свои полные груди красиво придержала снизу руками. Получилось очень эффектно!

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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