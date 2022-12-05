«Это не шансон петь и всякую ерунду!»: Сергей Соседов завелся на «Суперстар! Возвращение» после хита Аллы Пугачевой

Вышедший в эфир в минувшее воскресенье, 4 декабря, выпуск шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ был посвящен песням Александра Зацепина. Открывала программу Ирина Салтыкова. Она исполнила композицию «Как все» из кинофильма «Женщина, которая поет» с Аллой Пугачевой в главной роли.

Судьи проекта в один голос заявили, что Ирина Салтыкова, к их удивлению, справилась со сложной задачей. Музыкальный критик Сергей Соседов был вынужден признать, что не ожидал от Ирины Салтыковой такого мастерства.

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