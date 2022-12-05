«Это не шансон петь и всякую ерунду!»: Сергей Соседов завелся на «Суперстар! Возвращение» после хита Аллы Пугачевой

Вышедший в эфир в минувшее воскресенье, 4 декабря, выпуск шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ был посвящен песням Александра Зацепина. Открывала программу Ирина Салтыкова. Она исполнила композицию «Как все» из кинофильма «Женщина, которая поет» с Аллой Пугачевой в главной роли.
Судьи проекта в один голос заявили, что Ирина Салтыкова, к их удивлению, справилась со сложной задачей. Музыкальный критик Сергей Соседов был вынужден признать, что не ожидал от Ирины Салтыковой такого мастерства.
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Ирина Салтыкова на шоу «Суперстар! Возвращение». Фото: кадр программы
«Это не шансон петь и всякую ерунду! Это совсем другой уровень. Это версия группы «А Студио», и Ира спела не хуже. Я сам этому удивлен. Ира спела не хуже Кети Топурии! Работаешь интересно и грамотно. И вокально все выдержано. Иногда хочется к чему-то прицепиться, а прицепиться не к чему», - высказался Сергей Соседов.