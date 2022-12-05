Как похоронили Петросяна: последние новости

77-летний Евгений Петросян был похоронен на YouTube. Об этом сообщил сам сатирик, с негодованием заметив, что многие его друзья из-за этой фейковой новости перепугались сильно. Сам сатирик улетел на Мальдивы с молодой женой и оттуда рассказал, что произошло.

«Какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека», - написал Евгений Ваганович.

Теперь юморист не знает, что делать: «Я в сомнении: как относиться к этому факту? С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Меня беспокоит, что всполошились многие мои друзья и поклонники. С другой стороны, говорят, это хорошая примета - значит, не дождутся!».

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Теперь артист с удвоенной силой публикует в соцсети кадры с отпуска. Чтобы люди лично от него могли узнать, как на самом деле дела у Петросяна.