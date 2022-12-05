Без парика, в черном платье: новый выход в свет Пугачевой в Израиле не остался незамеченным

Новоиспеченная гражданка Израиля Алла Пугачева все чаще выходит в свет. В основном она, конечно, посещает русскоязычные мероприятия, причем, это события, связанные либо со звездными эмигрантами, либо гастролерами из России.

На этот раз звезда посетила театр, где давал свой моноспектакль Анатолий Белый. Он тоже сбежал из России, оставив карьеру в МХТ им.Чехова, и из-за переживаний по этому поводу создал пьесу.

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Появление Пугачевой не осталось незамеченным. Ее тут же сфотографировали, снимок облетел соцсети. Примадонна появилась в длинном черном платье с белым жакетом на плечах, а парик надевать не стала – привычных объемных шиньонов и косичек на голове не оказалось.