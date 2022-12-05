Валя Карнавал в миниатюрном платье крепко сжала прелести: интимные места оголились, а она бесстыдно улыбается

Певица и блогерша Валентина Карнаухова, прославившаяся под псевдонимом Валя Карнавал, принимала участие в концерте «Новая Песня года». Звезда выходила на сцену несколько раз и под каждый номер меняла наряды.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

К очередному появлению на люди Карнавал выбрала синее платье из пайеток на замке. Размер наряда не оставлял места воображению публики – сверху молния расстегнулась до нельзя, снизу подол задрался – интимные места Вали оголились. Но она решила показать себя подписчикам прямо в таком виде, а еще и бесстыдно улыбнулась.