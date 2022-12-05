Медвежья услуга: Вайкуле захотела поддержать Пугачеву, но утопила еще больше

68-летняя звезда советской и латвийской эстрады Лайма Вайкуле дала интервью скандальному телеканалу «Дождь»*. Звезда попыталась поддержать свою давнюю подругу Аллу Пугачеву, встав на ее защиту после бегства, но еще больше утопила. К тому же, вляпалась сама. Потому что ее заявления в эфире породили волну негатива от пользователей в Сети.
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Вайкуле выразила свое возмущение тем, что сейчас общественность негативно настроена по отношению к Алле Пугачевой и Максиму Галкину**. Причина такой перемены в том, что звезды сбежали из страны и эмигрировали в Израиль. Лайма считает, что это несправедливо, ведь и Пугачева, и она сама «содержали страну».
«Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить и наша популярность… Я сейчас про себя, Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить. Я могу про себя сказать, я собирала стадионы и любовь народа… Они меня так любили, я же не напрашивалась», - высказалась Вайкуле.
Вайкуле объяснила, что ее гонорары были тогда мизерными, и большая часть дохода от концертов и пластинок шла в бюджет. За это на звезду ополчились люди. Например, пресс-секретарь МИД Мария Захарова написала в Telegram:
«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы».
Негодование набирает обороты. Двух звездных подруг клеймят на чем свет стоит. Вайкуле хотела сделать как лучше, но оказала, по сути, медвежью услугу подруге, которую с новой силой раскритиковали люди.
* Телеканал включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента
*** Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента