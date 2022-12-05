Медвежья услуга: Вайкуле захотела поддержать Пугачеву, но утопила еще больше

68-летняя звезда советской и латвийской эстрады Лайма Вайкуле дала интервью скандальному телеканалу «Дождь»*. Звезда попыталась поддержать свою давнюю подругу Аллу Пугачеву, встав на ее защиту после бегства, но еще больше утопила. К тому же, вляпалась сама. Потому что ее заявления в эфире породили волну негатива от пользователей в Сети.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Вайкуле выразила свое возмущение тем, что сейчас общественность негативно настроена по отношению к Алле Пугачевой и Максиму Галкину**. Причина такой перемены в том, что звезды сбежали из страны и эмигрировали в Израиль. Лайма считает, что это несправедливо, ведь и Пугачева, и она сама «содержали страну».