Лобода в одежде мужика-гопника появилась с дочкой в Литве: плевать на себя и запреты

Ряд российских СМИ сообщили, что Светлана Лобода стала персоной нон-грата. Якобы ее позиция относительно событий вокруг не до конца ясна. И поэтому она нежелательная в стране.

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Однако Светлана Лобода в настоящий момент спокойно приехала в Вильнюс, чтобы дать там концерт.

Звезда прогулялась дочкой Евой по новогодней столице Литвы, выставив ролик со своим променадом в Сеть – дескать, выкусите, злопыхатели.