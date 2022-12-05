Лобода в одежде мужика-гопника появилась с дочкой в Литве: плевать на себя и запреты

Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: соцсети

Светлана Лобода приехала в Вильнюс, несмотря на «запрет».

Ряд российских СМИ сообщили, что Светлана Лобода стала персоной нон-грата. Якобы ее позиция относительно событий вокруг не до конца ясна. И поэтому она нежелательная в стране.

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Однако Светлана Лобода в настоящий момент спокойно приехала в Вильнюс, чтобы дать там концерт.

Звезда прогулялась дочкой Евой по новогодней столице Литвы, выставив ролик со своим променадом в Сеть – дескать, выкусите, злопыхатели.

Фолловеры замелили, что Лобода совсем перестала следить за собой, а ее одежда теперь больше напоминает мужское одеяние гопника.

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